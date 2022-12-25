السوداني يجتمع بمسؤولي الدوائر الخدمية في البصرة ويطلِع على استعداداتها لبطولة خليجي 25

2022/12/25 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً ضم مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في المحافظة، بحضور السيد محافظ البصرة.

واستمع السوداني لإيجاز مفصّل عن الواقع الخدمي في المحافظة، وسير تنفيذ الخطط الموضوعة على مستوى المشاريع المختلفة.



كما اطلع سيادته على سير العمل وآليات تقديم الجهد الخدمي والإسناد لبطولة خليجي 25.

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية البصرة، وما تمثله من خصوصية.



وأكد سيادته أن زيارته للمحافظة، تأتي ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمحافظات؛ للاطلاع على واقعها ومتابعة مشاريعها، سواء أكانت على مستوى خطط الدولة وتخصيصاتها المالية أم من خلال فرص الاستثمار والتنمية.

وشدد السيد السوداني على أن ملف التنمية والخدمات مرهون بمكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يشكل العائق الأساس لأي مشروع وأية نهضة وأي تطور.



وبيّن أن مكافحته ضمن أولويات المنهاج الوزاري، ولن يتم التهاون إزاءه، كونه يشكل التحدي رقم واحد، وإجراءات مكافحته مستمرة.

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