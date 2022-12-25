ائتلاف الوطنية : الخطوة الأساسية نحو التصحيح الحقيقي لمسار العملية السياسية في العراق هي “تعديل بعض الفقرات الدستورية”

2022/12/25 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، يوم الاحد، ان تعديل بعض الفقرات الدستورية يعد خطوة أساسية ومهمة نحو التصحيح الحقيقي لمسار العملية السياسية في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية ، ان “اجتماعاتٍ عديدة عُقدت في الفترة الماضية لقيادات ائتلاف الوطنية مع شخصيات قانونية ونقابية وأكاديمية ومتظاهرين سلميين ورموزٍ عشائرية تم خلالها تشخيص عدد من الفقرات الدستورية المهمة بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات عليها”.

وبين أن “أهم الفقرات الدستورية التي جرت مناقشة اجراء التعديلات عليها هي قانون النفط والغاز، وتوزيع الثروات والرقابة على توزيع الثروات، وآلية انتخاب المحافظين بصورةٍ مباشرة من قبل سكان المحافظة، وتحديد أعضاء مجلس النواب بعددٍ ثابت بغض النظر عن التعداد السكاني، بالاضافة الى تقديم مقترح لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة موحدة ومركزية وتكون بأمرة القائد العام للقوات المسلحة وتضم جميع التشكيلات العسكرية وقوى الامن الداخلي بالاضافة الى الحشد الشعبي المقاتل والبيشمركة”.

وكشف الائتلاف عن رسالة من زعيمه اياد علاوي الى القادة السياسيين تتضمن دعوته لعقد اجتماعٍ وطني لمناقشة وبحث اليات تعديل هذه الفقرات الدستورية بالاضافة الى قضايا ومسائل اخرى تتعلق بالمواطن وحماية حقوقهِ.

ويرى ائتلاف الوطنية ان اجراء هذه التعديلات امراً مهماً واساسياً في الحفاظ على وحدة وأمن العراق وسلامته واستقرارهِ.

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