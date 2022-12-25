السويد تعلن تسليم 3 مطلوبين إلى تركيا

2022/12/25 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أن بلاده سلمت تركيا 3 مطلوبين، في إطار مساع انضمامها مع فنلندا لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.ووفق ما أوردته وكالة “الأناضول” التركية، اليوم الأحد، قال الوزير السويدي إن ستوكهولم “أعادت إلى تركيا 3 مطلوبين في إطار المذكرة الثلاثية بشأن انضمامها إلى حلف الناتو”.

وأوضح أن السويد سوف تتخذ إجراءات قانونية بمجرد الكشف عن أدلة ووثائق خاصة بأعضاء “تنظيمي (غولن) و(بي كي كي) الإرهابيين أو تنظيمات أخرى”.

وذكر أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في السويد في إطار المذكرة الثلاثية، سوف تدخل حيز التنفيذ في مطلع يناير (كانون الثاني) القادم.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تجرم الانضمام إلى المنظمات الإرهابية أو دعمها أو طلب دعمها.

ووقعت تركيا في يونيو (حزيران) الماضي مذكرة تفاهم مع السويد وفنلندا تعهداً خلالها بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الكردية، التي تصنفها تركيا إرهابية، لنيل موافقة الأخيرة على انضمامهما للناتو.

وحديثاً، أعلنت حكومة يمين الوسط السويدية الجديدة أنها ستنأى بنفسها عن العديد من الجماعات الكردية.

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