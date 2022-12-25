الصين تتوقف عن نشر الأعداد اليومية لكورونا

2022/12/25 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين والتي دأبت على نشر أعداد الإصابات اليومية بكوفيد19 في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك إنها لن تنشر مثل هذه البيانات اعتباراً من، اليوم الأحد، وسط شكوك حول مصداقيتها بعد تفجر الإصابات في أعقاب تخفيف مفاجئ للقيود الصارمة.

وقالت اللجنة في بيان إن “المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بكوفيد من أجل الرجوع إليها والبحث” دون تحديد أسباب هذا التغيير أو وتيرة تحديث المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها المعلومات المتعلقة بكوفيد19.

ويأتي توقف لجنة الصحة الوطنية عن نشر إجمالي العدد اليومي للإصابات والوفيات مع تزايد المخاوف بشأن نقص المعلومات المهمة منذ أن أجرت بكين تغييرات شاملة على سياسة صفر كوفيد التي أدت إلى فرض عمليات إغلاق صارمة على مئات الملايين من مواطنيها وأضربت بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

على الرغم من الارتفاع القياسي في عدد الإصابات لم تسجل لجنة الصحة الوطنية أي وفيات جراء كوفيد19 على مستوى البلاد لمدة 4 أيام متتالية قبل وقف نشر البيانات.

وقدرت شركة ايرفينتي للبيانات الصحية التي مقرها بريطانيا الأسبوع الماضي أن الصين تشهد أكثر من مليون إصابة و 5 آلاف حالة وفاة في اليوم.

وبعد تحطيم إصابات كوفيد19 الأرقام القياسية اليومية في أواخر نوفمبر(تشرين الثاني) توقفت لجنة الصحة الوطنية هذا الشهر عن تسجيل الإصابات غير المصحوبة بأعراض مما جعل من الصعب تتبع الإصابات.

وأصبحت الأرقام الرسمية التي تنشرها الصين مؤشراً غير موثوق به بعد تراجع إجراء اختبارات في جميع أنحاء البلاد في الوقت الذي يتم فيه اتهام الصين بشكل روتيني بالتقليل من عدد الإصابات والوفيات.

وتراجعت أيضاً وتيرة الإبلاغ عن إصابات كوفيد بالولايات المتحدة وأصبحت التحديثات أسبوعية بدلاً من يومية مشيرة إلى الحاجة إلى تقليل عبء الإبلاغ عن الإصابات على المناطق المحلية.

ولم تتلق منظمة الصحة العالمية أي بيانات من الصين بشأن حالات دخول المستشفيات الجديدة بسبب فيروس كورونا منذ أن خففت بكين قيودها.

وتقول المنظمة إن فجوة البيانات قد تكون ناجمة عن مواجهة السلطات صعوبة في إحصاء الحالات في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تتوقف عن نشر الأعداد اليومية لكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تتوقف عن نشر الأعداد اليومية لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).