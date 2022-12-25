2022/12/25 | 15:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔹للوقوف على جهوزية إقامة بطولة خليجي 25 🔺نائب رئيس الوزراء وزير النفط يجتمع بمحافظ البصرة 🔺 أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني استنفار جميع الجهود المادية والفنية والهندسية للوزارة والشركات النفطية لدعم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تستنفر جهودها لدعم محافظة البصرة لإنجاح بطولة خليجي 25 المركز الخبري الوطني.

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