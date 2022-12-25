اجراء حكومي يخص أهوار الجنوب

2022/12/25 | 15:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تحسناً نتيجة سقوط الأمطار والسيول .

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