2022/12/25 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الاحد، انتشال جثة أم وطفلها من حادث

مروري في قضاء الخالص بمحافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "فرق الدفاع المدني انتشلت

جثة امرأة وطفلها

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