باحث : تقرير السفيرة الامريكية حول اداء السوداني كان ايجابيا

2022/12/25 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الباحث بالشأن السياسي سمير عبيد ،

ان السفيرة الامريكية في العراق الينا

رومانسكي كانت قد ارسلت تقريرها

لواشنطن حول اداء حكومة الجديدة ومدى

تعاطي السوداني مع المجتمع الدولي ،

مشددا على ان التقرير كا

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