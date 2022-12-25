الحكومة العراقية توضح سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق

2022/12/25 | 15:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الأحد، استمرار ارتفاع سعر الدولار امام الدينار العراقي إلى العوامل الخارجية، مؤكداً سعي الحكومة للسيطرة على استقرار سعر الصرف.وقال صالح: ان “السلطة النقدية تسعى في إجراءاتها الحثيثة لحماية الاستقرار … Readmore

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