الصين تنهار من جديد .. مدينة تسينغتاو الصينية تسجل نصف مليون إصابة بفيروس كورونا يومياً

2022/12/25 | 15:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول صحي صيني كبير أن نصف مليون إصابة بكوفيد تسجل يوميا في مدينة تسينغتاو وحدها في اعتراف نادر بأن الإحصاءات الرسمية لا تعكس واقع حجم الانتشار الجديد للوباء، كما ورد في مقال طالته الرقابة بسرعة.مع تزايد استياء السكان، … Readmore

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