مصر.. الكشف عن حالة مصابي انهيار مدرج الصالة الرياضية خلال مباراة في كرة السلة وتشكيل لجنة لكشف سبب الحادث

2022/12/25 | 15:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الأحد، عن الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار مدرج صالة الدكتور حسن مصطفى في ضاحية 6 أكتوبر جنوب العاصمة القاهرة، خلال مباراة جمعت بين الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة كأس السوبر لكرة السلة.

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