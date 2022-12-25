2022/12/25 | 15:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت مديرية المرور العامة سعيها لتخفيض رسوم تسجيل المركبات، فيما اشارت الى ان الامر مازال تحت الدراسة.

وقال العميد زياد محارب القيسي، مدير علاقات وإعلام مديرية المرور العامة، انه “تم تشكيل لجنة لدراسة تخفيف رسوم تسجيل المركبات في مديرية المرور، وبعد تخفيض هذه الرسوم سوف يعلن عنها في حينها، لأن كما يعلم الجميع هي دراسة لحد الآن وتحتاج إلى موافقات رسمية”.

واستدرك أن هذه الخطوة “جاءت للتخفيف عن كاهل المواطن العراقي وبالأخص سائقي المركبات”.

يشار إلى أن القرار سيشمل جميع المركبات في حال إقراره ويتوقع أن يبدأ العمل به في كانون الثاني من العام المقبل بحسب مديرية المرور العامة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تدرس تخفيض رسوم تسجيل المركبات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تدرس تخفيض رسوم تسجيل المركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).