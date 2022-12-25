2022/12/25 | 15:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زعم “هاكر” أنه تمكن من اختراق بيانات 400 مليون مستخدم على منصة التغريدات الأمريكية ‏‏”تويتر”، وعرضها للبيع.‏ ولكي يثبت صحة البيانات التي استولى عليها، نشر “الهاكر” عينة منها على أحد منتديات المتسللين، والتي تحتوي على المعلومات التالية: البريد الإلكتروني، والاسم، واسم المستخدم، وعدد المتابعين، وتاريخ الإنشاء، وفي بعض الحالات رقم هاتف المستخدمين، وفقا […]

ظهرت المقالة “هاكر” يزعم حصوله على بيانات 400 مليون مستخدم على “تويتر” ويوجه رسالة إلى ماسك أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“هاكر” يزعم حصوله على بيانات 400 مليون مستخدم على “تويتر” ويوجه رسالة إلى ماسك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“هاكر” يزعم حصوله على بيانات 400 مليون مستخدم على “تويتر” ويوجه رسالة إلى ماسك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).