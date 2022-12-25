السوداني يجتمع بمسؤولي الدوائر الخدمية في البصرة

2022/12/25 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً ضم

مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في

المحافظة، بحضور محافظ البصرة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء، وتلقته وكالة نون ا

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