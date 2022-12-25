الجوية يتغلب على اربيل بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز

2022/12/25 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تغلب نادي القوة الجوية، اليوم الاحد، على نادي اربيل بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وتاتي المباراة ضمن الجولة الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم ، حيث سجل نادي الجوية بقدم اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 5 من زمن المبارات والهدف الثاني سجله اللاعب حمادي احمد في الدقيقة 8 عبر ركلة جزاء.

فيما سجل نادري اربيل الهدف الوحيد عبر اللاعب احمد حسن مكنزي في الدقيقة الثالثة من الزمن الاضافي بعد انتهاء المباراة ".

تحرير : ع .



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