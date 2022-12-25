انحسار “سيول حمرين” واعادة فتح الطرق الزراعية بين 20 قرية بديالى

2022/12/25 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية قيس الكروي، الاحد، عن انحسار سيول الجارفة في حوض حمرين شمال شرق محافظة ديالى.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “السيول الجارفة التي ضربت 6 محاور رئيسية في حوض حمرين اقصى شمال شرق ديالى خلال الساعات 48 الماضية بدأت بالانحسار بشكل كبير مع توقف هطول الامطار “.

واضاف، ان “الطرق الزراعية التي اغلقتها السيول بين 20 قرية خاصة باهيزة وربيضة ومناطق اخرى اعيد فتحها الان دون اي اضرار”، لافتا الى ان “حجم السيول التي تدفق الى بحيرة حمرين تتراوح من 8-10 مليون م3 وفق التقديرات الاولية”ز

وأشار الكروي الى ان” الامطار كانت غزيرة وسيكون لها تأثير كبير في قطاع الزراعة خاصة التي تعتمد على الابار الارتوازية في الاشهر القادمة”.

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