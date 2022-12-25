2022/12/25 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفي قائممقام قضاء خانقين وكالة احمد الزركوشي، الاحد، اي خطورة على سد الوند، مشيرا الى أنه يحتاج لـ15 مليون م3 للامتلاء.

وقال الزركوشي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “سد الوند ثالث اهم سدود ديالى وهو يمثل الشريان الرئيسي لتغذية محطات الاسالة والاراضي الزراعية في قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) بشكل مباشر وهو يعتمد في تغذيته على مياه السيول المتدفقة في مواسم الامطار”.

واضاف، ان “حجم امتلاء سد الوند يصل الى 22 مليون م 3 ويحتاج الى 15 مليون م3 للامتلاء نافيا اي خطورة على متانة وقوة السد في مواجهة اي سيول جارفة ربما تصل في الساعات القادمة مع اشارة الى ان اطلاقات السد الحالية تصل الى 8م 3/ثا من اجل تامين الاجتياجات للمحطات والاراضي الزراعية”.

وانشئ سد الوند قبل اكثر من 10 سنوات لخزن مياه السيول وانقاذ خانقين من السيول الجارفة في مواسم الامطار الغزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خانقين: سد الوند يحتاج الى 15 مليون م3 للامتلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خانقين: سد الوند يحتاج الى 15 مليون م3 للامتلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).