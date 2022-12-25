مصر.. فوائد صحية أم أزمة اقتصادية دفعت للتذكير بـ

2022/12/25 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تصريح مؤسسة رسمية مصرية عن "فوائد أرجل الدجاج وشوربة العدس"، ضجة في مصر، وخلق حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يشير خبراء تحدثت معهم "الحرة" لحقيقة تلك الفوائد ومدى ارتباطها بـ"الأزمة الاقتصادية".

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