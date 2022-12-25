2022/12/25 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الأحد، عن معالجة انسداداً في شبكة مياه الصرف الصحي التي تربط 5 مناطق.وذكر الفريق بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “فريق الجهد الخدمي والهندسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يربط 5 مناطق..



الجهد الخدمي يُعالج انسداداً بشبكة مياه الصرف الصحي المركز الخبري الوطني.

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