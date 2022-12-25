من المحتمل أنك تقوم ببعضها بالفعل.. إليك 3 أنشطة ممتعة لحياة أكثر صحية

2022/12/25 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يجب أن يكون الاعتناء بصحّتك أمرا معقدًا دائمًا.إليك بعض الأنشطة التي يمكنك القيام بها للحد من المشاكل الصحيّة التي قد تواجهها، بحسب الباحثون، فهي ليست مُمتعة فقط، بل هي مفيدة أيضًا.

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