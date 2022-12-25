2022/12/25 | 16:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تعرض منزل المدير الفني السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، تيتي، للسرقة...

ظهرت المقالة عصابة تسطو على منزل مدرب البرازيل السابق: فشل بالفوز بكأس العالم أولاً على المسلة.

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