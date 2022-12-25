2022/12/25 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاسدي يكشف سبب جفاف الاهوار في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: g64bIvBTDW0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاسدي يكشف سبب جفاف الاهوار في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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