السوداني يأمر بتوزيع أراضٍ سكنية لمنتسبي الدفاع في البصرة

2022/12/25 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، بتوزيع أراضٍ سكنية لمنتسبي وزارة الدفاع في البصرة.

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