2022/12/25 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الشركة العامة للملاحة الجوية، اليوم الأحد، استعدادها لتأمين الرحلات القادمة إلى مطار البصرة الدولي.وقال مدير عام الشركة، علي محسن هاشم في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إنه “مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الملاحة الجوية تؤكد استعدادها لتأمين الرحلات الوافدة الى البصرة المركز الخبري الوطني.

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