2022/12/25 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاحد، عن خطة الإسناد الطبي لخليجي 25 في البصرة.وقال الحسناوي، في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن “وزارة الصحة أعدت خطة للإسناد الطبي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من 8 محاور..



وزير الصحة يكشف عن خطة الاسناد الطبي لخليجي 25 المركز الخبري الوطني.

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