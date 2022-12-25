خليجي 25.. الملاحة الجوية تعلن استعدادها لتأمين الرحلات إلى مطار البصرة

2022/12/25 | 17:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلنا عددا من المراقبين الجويين ومهندسي الاتصال للمساعدة.

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