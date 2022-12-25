2022/12/25 | 17:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجهة المنظمة لبطولة خليجي 25 في

البصرة، عن القنوات الناقلة للبطولة،

حيث يتم بث مباريات كأس الخليج العربي

2023 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"

المفتوحة، بجانب قنوات "الكأس" القطرية،

وقناة "عمان" ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليجي 25 .. تعرف على مواعيد المباريات والقنوات الناقلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خليجي 25 .. تعرف على مواعيد المباريات والقنوات الناقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).