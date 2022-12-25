مع اعتماد بغداد

2022/12/25 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت كتلة جماعة العدل في البرلمان الكردستاني، اليوم الأحد، عن تحقيق اقليم كردستان أكثر من تريليون دينار عراقي خلال شهر كانون الاول الجاري، وهو مبلغ يغطي رواتب موظفي الاقليم بنسبة 138%، بالمقابل تظهر الحسابات أن 41% من ايرادات الاقليم "غير نفطية" في الوقت الذي تعادل الايرادات غير النفطية للحكومة الاتحادية 4% فقط.

وقال عمر كولبى عضو اللجنة المالية عن كتلة جماعة العدل في البرلمان الكردستاني خلا مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وتابعته (بغداد اليوم)، إن "قيمة صادرات نفط الاقليم وبعد استقطاع استحقاقات الشركات النفطية بلغت 464 مليون دولار أي ما يعادل 700 مليار دينار عراقي، بسعر 80 دولارا للبرميل الواحد".

واضاف: "أما عن واردات الاقليم الداخلية وفقا لبيانات حكومية رسمية، فقد بلغت واردات الجمارك 200 مليار دينار، والضرائب 60 مليار دينار، والرسوم 200 مليار دينار، فيما كانت قيمة مساعدات قوات التحالف لقوات البيشمركة 26 مليار دينار، ما يعني أن قيمة الواردات غير النفطية 486 مليار دينار لشهر كانون الاول الجاري".

ووأوضح أن "إجمالي الواردات النفطية وغير النفطية نحو تريليون و186 مليار دينار عراقي"، مستدلًا على "غياب المبرر لتأخير رواتب الموظفين في الاقليم".

وفق ذلك يتبين أن الايرادات غير النفطية لكردستان تعادل نحو 41% والنفطية 59% فقط، وهو فارق كبير عن الايرادات الاتحادية التي يشكل الايراد النفطي فيها 96% مقارنة بـ4% فقط للايرادات غير النفطية.

وتبلغ رواتب موظفي اقليم كردستان شهريا 895 مليار دينار، مايعني ان الايرادات المتحققة للاقليم تغطي الرواتب بنسبة 132%.

تحرير: ع.أ

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