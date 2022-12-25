توجيه من السوداني يخص الأرض المخصّصة لقيادة عمليات البصرة

2022/12/25 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

امر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، بتحويل الأراضي المخصصة لقيادة عمليات البصرة إلى مدينة سكنية.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "القائد العام للقوات المسلحة أمر بتحويل الأرض المخصّصة لقيادة عمليات البصرة إلى مدينة سكنية".

واضاف ان"أراضيها توزع لمنتسبي وزارة الدفاع من أبناء محافظة البصرة".

تحرير:شمس

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