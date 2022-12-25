2022/12/25 | 17:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام ابن وابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية “بيليه” بنشر صور جديدة لوالدهما أثناء قضائهما عيد الميلاد إلى جانبه في مستشفى ألبرت أينشتاين اليهودي في مدينة ساو باولو عاصمة البرازيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممسكًا بيد والده.. عائلة أسطورة كرة القدم “بيليه” تنشر صورًا مؤثرة له من غرفته في المستشفى) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممسكًا بيد والده.. عائلة أسطورة كرة القدم “بيليه” تنشر صورًا مؤثرة له من غرفته في المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).