"أهالينا ويانا".. أمنية المسيحيين العراقيين بعيد الميلاد

2022/12/25 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت أمنية واحدة على المسيحيين العراقيين الذين يحتفلون بعيد الميلاد..إنها لم شملهم مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم وأقربائهم، الذين فروا على مدى عقود من العراق ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع بأعداد كبيرة بسبب الصراعات.

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