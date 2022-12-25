أهالي البصرة يفتحون منازلهم لمشجعي

2022/12/25 | 17:30 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستقام بطولة "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية (Getty)

أطلق ناشطون وصحافيون من مدينة البصرة (أقصى جنوب العراق) أكثر من حملة خلال الأيام الماضية، لاستضافة المشجعين من دول الخليج العربي وبقية البلدان العربية، خلال الأيام التي ستشهد انطلاق بطولة كأس الخليج العربي 25 أو "خليجي 25"، في السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل، في منازل أهالي البصرة، بعدما أعلنت غالبية الفنادق من الدرجتين الأولى والثانية نفاد الحجوزات التي قال مراقبون إن أسعارها مرتفعة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ومقاطع مصورة أظهرت استقبال أهالي البصرة في منازلهم أعدادا من المشجعين العرب، منهم كويتيون وسعوديون وبحرينيون ودول أخرى، في حين أعلن بعض وجهاء العشائر أن منازلهم مفتوحة طوال أيام البطولة للمشجعين العرب، في مبادرة تهدف إلى تشجيع السياحة في البصرة، بحسب بعضهم.

ويقول إياد البزوني، وهو أحد وجهاء مدينة البصرة، إن "الفنادق لم يبق فيها أي حجوزات.



بالتالي، أعلنا من خلال التواصل مع الصحافيين فتح المضافات والديوانيات للقادمين إلى البصرة من مشجعي دول الخليج العربي.



وبالفعل، فقد استقبلنا خلال اليومين الماضيين عدداً منهم".

ويضيف البزوني في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن "البطولة الكروية التي ستقام في البصرة ليست حدثاً رياضياً مهماً للعراق فحسب، بل هي فرصة للتعبير عن المحبة وقوة أواصر الدم بين العرب"، مؤكداً أن "مضافات غالبية العشائر في مركز مدينة البصرة مفتوحة، ناهيك عن المنازل التي شرعت أبوابها لاستقبال المشجعين العرب".

وتداول ناشطون خلال اليومين الماضيين مقطعاً مصوراً لأحد المشجعين السعوديين وهو في منزل إحدى العائلات البصرية، وقال إنه "يحظى باهتمام وضيافة كريمة من قبل شباب البصرة"، فيما دعا عبر مقطع انتشر بشكلٍ كبير، "الراغبين بالحضور للبطولة أن يزوروا البصرة، سواءً وجدوا حجوزات في الفنادق أم لم يجدوا".

من جهته، يقول الصحافي من مدينة البصرة محمد عبد الزهرة، إن "مجموعات من شباب البصرة تكفلت بتوفير السكن للمشجعين العرب، والعراقيين من المحافظات جميعها الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على حجوزات بالفنادق، وتكفل شباب البصرة بفتح منازلهم للمشجعين".



ويبين لـ "العربي الجديد" أنه "في البصرة أكثر من 30 فندقاً كبيراً بدرجات متفاوتة، لكن أعداد الوافدين إلى البصرة تفوق طاقتها الاستيعابية".

وتنطلق بطولة "خليجي 25" في البصرة في السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل. ويؤمل أن ينطلق معسكر المنتخب العراقي في البصرة في السابع والعشرين من الشهر الحالي تتخلله مواجهة ودية أمام المنتخب الكويتي في الثلاثين من الشهر نفسه في ملعب الميناء.

وتجري الاستعدادات العراقية من الوزارات كافة، بما فيها رئاسة الحكومة لإنجاح هذه البطولة، عبر الاستعدادات الخدماتية واللوجستية من تهيئة الحدائق وتعبيد الطرقات.

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