منجم ذهب ينهار على العمال في الصين: اشخاص عالقة تحت الأرض

2022/12/25 | 17:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: احتُجز 18 عاملا تحت الأرض، بعد أن انهار منجم ذهب في...

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