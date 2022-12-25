الأردن تحبط عملية لتهريب المخدرات قادمة من العراق

2022/12/25 | 17:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت السلطات الأمنية الأردنية، الأحد 12/25/2022، إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة...

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