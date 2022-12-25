2022/12/25 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / عثرت القوات الأمنية، اليوم الأحد، على جثة شاب “إيزيدي” في قضاء سنجار غرب الموصل.

ظهرت المقالة بظروف غامضة..



العثور على جثة شاب “إيزيدي” غرب الموصل أولاً على ايرث نيوز.

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