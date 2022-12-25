2022/12/25 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستاذة جامعية تجري اختبارات في مستشفى بالعاصمة الإيطالية روما في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 © ا ف ب/ارشيف أندرياس سولارو باريس (أ ف ب) – في ظل التهديدات المتأتية من التغير المناخي والأنشطة البشرية، تظهر الحيوانات والنباتات أكثر من أي وقت مضى فائدة وأهمية للبشرية، ولا تزال تشكل مصدر إلهام لاكتشافات علمية كثيرة، بشكل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطبيعة مصدر إلهام لاكتشافات علمية مذهلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطبيعة مصدر إلهام لاكتشافات علمية مذهلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).