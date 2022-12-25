حفلات موسيقية للمسنّين في فيينا تبعث أجواء من الراحة والاستمتاع

2022/12/25 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة من المسنّين يحضرون حفلة موسيقية في فيينا بتاريخ الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2022 © ا ف ب أليكس هالادا فيينا (أ ف ب) – في إحدى قاعات فيينا المرموقة، تُقام حفلة موسيقية يحضرها مسنّون أنهكتهم الشيخوخة أو مصابون بالخرف… وهنا لا يخشى هؤلاء من نظرة الآخرين تجاههم لأنّ هذا الحدث الاستثنائي مخصص لهم.وانطلقت سلسلة […]

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