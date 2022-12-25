2022/12/25 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشجعو فريق البرازيل يرفعون علما يحمل صورة بيليه في مونديال قطر 2022 في الدوحة في 05 كانون الأول/ديسمبر 2022 © اف ب كيريل كودريافتسيف ساو باولو (أ ف ب) – أمضى أقارب بيليه ليلة عيد الميلاد السبت مع أسطورة كرة القدم البرازيلي الذي يعاني من السرطان ومشاكل في الكليتين والقلب وتدهورت حالته الصحية مؤخرا، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى في البرازيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى في البرازيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).