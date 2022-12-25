2022/12/25 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على متهم مطلوب بتهمة الاغتصاب في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”تمكنت مفارز سيطرة جسر ديالى التابعة الى قيادة شرطة بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مطلوباً للقضاء بتهمة”الاغتصاب” في بغداد المركز الخبري الوطني.

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