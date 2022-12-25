2022/12/25 | 18:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dH-ncG9CqsY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعدون الساعدي يطالب بالغناء بخليجي 25.وكويتي ينبهر من جمالية ملعب "الميناء"|متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سعدون الساعدي يطالب بالغناء بخليجي 25.وكويتي ينبهر من جمالية ملعب "الميناء"|متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).