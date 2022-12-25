2022/12/25 | 18:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ySrh0mdB0Po

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. غرق شوارع مدينة الناصرية بعد أمطار غزيرة كشفت مشاريع الفساد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. غرق شوارع مدينة الناصرية بعد أمطار غزيرة كشفت مشاريع الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).