السوداني يرأس اجتماعاً أمنياً في محافظة البصرة

2022/12/25 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

ترأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً في محافظة البصرة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني،ترأس اجتماعاً أمنياً في قيادة عمليات البصرة، ضمّ القادة والمسؤولين الأمنيين والعسكريين في المحافظة، حيث اطّلع على إيجاز أمني استعرض سير جهود تأمين المحافظة بأقضيتها ونواحيها، وتابع مسار العمل الأمني والاستخباري الاستباقي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وكذلك جرائم المخدّرات، فيما شدد على أهمية عدم التساهل في مسك هذا الملفّ تحت جميع الظروف".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بحسب البيان بـ"تحويل الأرض المخصّصة لقيادة عمليات البصرة إلى مدينة سكنية تُوزع أراضيها لمنتسبي وزارة الدفاع من أبناء المحافظة".

ووجّه السوداني "الأجهزة الأمنية بجميع صنوفها، بحثِّ الخطى وتسريع وتيرة الاستعدادات الأمنية الجارية لاحتضان المحافظة بطولة خليجي 25 في السادس من كانون الثاني المقبل، وتوفير الأجواء الآمنة الكفيلة بإنجاح البطولة".

تحرير: أ خ

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