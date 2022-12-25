2022/12/25 | 18:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، توبيخا نادرا، لحلفائه في الائتلاف الجديد، الأحد، لتصريحهم بأنهم سيدعمون قوانين تسمح بالتفرقة ضد مجتمع الميم، متعهدا بأنه لن يكون هناك أي مساس بحقوقهم من قبل الحكومة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توبيخ نادر من نتانياهو بعد تصريح "المرضى المثليين") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توبيخ نادر من نتانياهو بعد تصريح "المرضى المثليين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).