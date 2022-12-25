القبض على متهم مطلوب بتهمة الاغتصاب في بغداد

2022/12/25 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القت مفارز سيطرة جسر ديالى التابعة الى قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الاحد، القبض على مطلوب بتهمة الاغتصاب في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان “تمكنت مفارز سيطرة جسر ديالى التابعة الى قيادة شرطة بغداد الرصافة من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٣٩٣) اغتصاب”.

واضاف البيان “تمت عملية القبض خلال اجراء ممارسة امنية ضمن السيطرة المذكورة بالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه اصولياً”.

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