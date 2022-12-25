2022/12/25 | 18:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخرت إيلما أفييرو، شقيقة مهاجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، من التقارير المتداولة عن انضمام اللاعب إلى صفوف نادي النصر السعودي، خلال المرحلة المقبلة.

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