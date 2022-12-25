2022/12/25 | 18:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر الباحث الأكاديمي ورئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، اليوم الأحد، تسريبات حول عقوبات مرتقبة قد تطال بعض الجهات الشخصيات العراقية.وكتب الشمري في تدوينة مقتضبة تابعتها ايرث نيوز، إن “عقوبات قد تشمل عدداً من الجهات والشخصيات العراقية”، دون مزيد من التفاصيل.وقال النائب المُقرب من الإطار التنسيقي مصطفى سند، في وقت […]

ظهرت المقالة تُعلنها شخصية بارزة..



عقوبات ’مرتقبة’ ضد جهات عراقية أولاً على ايرث نيوز.

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