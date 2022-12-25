2022/12/25 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lc7nIWTzEdM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كويتي ينبهر من جمالية ملعب "الميناء" ويعاتب حكومته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كويتي ينبهر من جمالية ملعب "الميناء" ويعاتب حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).