2022/12/25 | 19:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبات شعبية ونيابية بإقالة محافظ البنك المركزي على خلفية ارتفاع الدولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/25 | 19:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات شعبية ونيابية بإقالة محافظ البنك المركزي على خلفية ارتفاع الدولار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات شعبية ونيابية بإقالة محافظ البنك المركزي على خلفية ارتفاع الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).