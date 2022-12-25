السوداني: البث التلفزيوني لبطولة خليجي 25 سيكون متاحاً لجميع القنوات

2022/12/25 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، إتاحة النقل التلفزيوني لبطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين، في البصرة لكافة القنوات الفضائية المحلية.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "البث التلفزيوني لبطولة خليجي 25 سيكون متاحاً لكافة القنوات المحلية".

واضاف، ان "الجمهور متعطش للحضور إلى الملاعب العراقية، وسنسخر الإمكانات كافة لإنجاح خليجي 25 بالبصرة

شمس

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