2022/12/25 | 19:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2X78cywrf68

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض: الـ 6 شهور القادمة ستغير مجريات العالم بأكلمه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض: الـ 6 شهور القادمة ستغير مجريات العالم بأكلمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).